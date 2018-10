Bestuurder megarestaurant in Duiven verdacht van miljoenenfraude

DUIVEN - De voormalig bestuurder van megarestaurant @Eat in Duiven moet per direct uit het beroep worden gezet. Dat wil de beroepsorganisatie voor accountants NBA. De bestuurder wordt verdacht van fraude.

Dat bleek maandag uit een spoedprocedure bij de tuchtrechter voor accountants in Zwolle. Eind 2016 ging het restaurant met meer dan achthonderd stoelen in Duiven failliet.

Vervalste bouwfacturen

Bestuurder Nelleke V., die de titel van registeraccountant heeft, wordt beticht van fraude. Ze stuurde in november 2014 vervalste bouwfacturen door op basis waarvan de Rabobank 3,1 miljoen euro uitgeleend zou hebben. Ze is daarnaast in een procedure verwikkeld met de gemeente Zutphen rond de verbouwing van de monumentale Villa Berkeloord in Warnsveld.

Eerder deze maand eiste de gemeente dat illegaal gesloopte onderdelen van de villa hersteld zouden worden. De kwestie rond dit pand staat los van de fraudezaak, al wordt de aankoop ervan wel door de curator onderzocht.

Beroepsorganisatie NBA verzocht de accountant per direct door te halen. Het is pas de tweede keer ooit dat een dergelijke spoedmaatregel wordt aangevraagd bij de landelijke tuchtrechter voor accountants. Er zijn 'ernstige vermoedens' dat de accountant nauw bij de fraude betrokken is, meent de NBA.

Heksenjacht

,,Mijn cliënt is het slachtoffer van een heksenjacht. De Rabobank wordt door de curator en het Openbaar Ministerie geloofd op basis van vooroordelen'', reageerde raadsman Leen Hennink gisteren namens de accountant.

Hij hekelde de dubbelrol van de medewerker van de Rabobank die nauw bij het restaurant betrokken was. Hij liep bijna wekelijks over het bouwterrein en hij wist al in 2014 van de fraude. Later ontkende de medewerker dat. Tegen hem is door de accountant aangifte gedaan van het doen van een valse aangifte.

,,Mijn cliënt wist niet dat die facturen vervalst waren. En op basis van die facturen is geen cent geleend.'' Sterker nog: het was de Rabobank die voorstelde dat zij bestuurder werd van het restaurant. ,,De bank had terecht vertrouwen in haar.'' Zijn cliënt heeft in haar leven één fout gemaakt: ze stuurde als vriendin van de mede-eigenaar de vervalste facturen door. ,,Meer is er niet.''

8 miljoen euro

Ook heeft de advocaat een klacht ingediend tegen de officier van justitie, onder meer omdat die weigert in beslag genomen gelden terug te geven. ,,Niet de fraude veroorzaakte het faillissement van het megarestaurant, maar een tegenvallende omzet en aanloopverliezen.'' In de zaak was meer dan 8 miljoen euro geïnvesteerd.