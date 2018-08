Bestuurder valt in slaap achter het stuur en slaat daarna over de kop op de A12

Zitten de Liemerse sportprij­zen elkaar in het vaarwater?

31 juli ZEVENAAR/DUIVEN - De ene week wordt de nieuwe Liemerse sportprijs met een feestelijke avond aangekondigd. Even later meldt de Duivense Sportverkiezing dat er een tweede editie komt. Met het Duivens Sportgala in hotel Van der Valk, een paar weken later. Wat gaat er niet goed?