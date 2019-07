Bestuurder van bestelbus rijdt boom uit de grond in Duiven: weg dicht

Four Seasons in Duiven krijgt nieuwe eigenaar

14:31 DUIVEN - De bekende outdoorzaak Buitensport Four Seasons in Duiven komt in andere handen. Intersport Van den Broek neemt per 1 januari volgend jaar het stokje over van de broers John en Paul Faber. Voor de bezoekers verandert er niet zo veel, al belooft Johan van de Broek dat er een uitgebreider aanbod komt in het 4.500 vierkante meter grote pand.