Betonplaten tunnel onder A12 storten naar beneden, man ruim uur bekneld

Het slachtoffer, de bestuurder van het voertuig, werd rond 11.35 uur bevrijd. Volgens een woordvoerder van de brandweer liep hij voor zover nu bekend letsel op aan hoofd en arm. Hij is per ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.



Volgens de politie ter plaatse reed de verreiker, een voertuig dat is gebouwd om zware lasten te tillen, het tunneltje aan de Biograaf door, toen de betonnen beplating van zo'n vijftien centimeter dik loskwam.



De hoogwerker was volgens getuigen bezig met inspectiewerkzaamheden. Achter de hoogwerker hangt een aanhanger. Een woordvoerder van de brandweer kon rond 11.45 uur nog niet aangeven waarom het voertuig in de fietstunnel was beland.



De snelheid voor het verkeer op de A12 bij Duiven is door wegbeheerder Rijkswaterstaat enige tijd verlaagd in verband met het incident, meldt de brandweer.