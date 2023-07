Beugels en ‘tulips’ moeten een einde maken aan de overlast van geparkeerde fietsen op het Duivense Remigiusplein

De pijn na de verwoesten­de brand in Arnhem: 'Ik zie haar nu regelmatig doelloos voor zich uit kijken’

Bijna 45 jaar aan tastbare herinneringen is binnen een paar uur verdwenen, verbrand. ,,Mijn moeder van 76 kon nog net een handtas met persoonlijke spullen meegrissen. Verder zijn mijn ouders alles kwijt.” Hoe is het in de Arnhemse wijk Presikhaaf waar een maand geleden een hele rij huizen verwoest werd?