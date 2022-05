Bewoners en brandweer redden vijftien honden en puppy’s bij grote brand in schuur: ‘Geen idee hoe dit kon gebeuren’

Video FedEx zet jaar na dakdrama vol in op vernieu­wing: ‘Grootste hub van Europa was ineens buiten gebruik’

DUIVEN - Ruim een jaar geleden kregen de medewerkers van FedEx in Duiven de schrik van hun leven. Het dak van de gigantische bedrijfshal kwam voor een gedeelte naar beneden. Nu een jaar later is de wederopbouw, waardoor de grootste pakketjes-hub van Europa nog groter wordt, in volle gang.

5 april