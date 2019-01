Bewoners schildersbuurt in Duiven zijn vocht in huis zat: ‘Water loopt van boven naar beneden’

2Switch opent pop-up store in Duiven

29 januari DUIVEN - 2Switch, de kringloopwinkel, opent in april een pop-up store in de Passage in Duiven. Niet om tweedehands artikelen te verkopen, maar om te laten zien wat ze doen. 2Switch overweegt een vestiging in Duiven te openen. ,,We onderzoeken of daar belangstelling voor is’’, zegt Robert Frantzen, retailmanager bij 2Switch.