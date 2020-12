Bij de Makro in Duiven is alles te koop: ‘Het is een gekkenhuis daarbinnen’

Doortrek­king A15 kost 154 miljoen extra, weggebrui­ker betaalt mogelijk meer tol

1 december RESSEN/ ZEVENAAR - Een verlenging van de A15 tussen Ressen en Zevenaar gaat 154 miljoen euro extra kosten. Het is niet uitgesloten dat de mensen die over de snelweg rijden straks een deel van de rekening moeten betalen via tol.