Bijna 45.000 handtekeningen voor ontslag agenten die hond Tommy zwaar letsel bezorgden

Niet meer huiselijk geweld door corona in Liemers, meeste meldingen in Zevenaar

7:02 DOESBURG/ZEVENAAR - Thuisblijven in coronatijd. Hoe gaat dat in probleemgezinnen? Er werd gevreesd voor meer huiselijk geweld maar in de Liemers is daar geen sprake van, zo blijkt uit cijfers van Veilig Thuis Midden-Gelderland.