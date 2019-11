Bijna alle verdachten laptoproof Duiven zijn vrij

Kritiek op minister: ‘Hardere afspraken nodig na overtredin­gen in Duiven’

27 november DEN HAAG/ DUIVEN - Met buitenlandse bedrijven moeten stevigere afspraken over arbeidsomstandigheden worden gemaakt wanneer ze zich in Nederland vestigen. En als die worden genegeerd, zijn sancties noodzakelijk. Die kritiek uiten Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en John Kerstens (PvdA) op minister Wouter Koolmees, na een reactie van hem over twee Chinese bedrijven met illegale arbeiders in Duiven.