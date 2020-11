Blijf thuis-advies genegeerd, grote drukte in winkels: ‘Servetten en kersthuisjes, niet echt noodzakelijk nee’

DUIVEN / ARNHEM / NIJMEGEN - Blijf thuis en ga niet onnodig shoppen, drukte premier Mark Rutte alle Nederlanders afgelopen dinsdag op het hart . In het weekend van flink aangescherpte samenkomstregels, wemelde het in veel winkels - op de woonboulevard langs de A12 van Duiven, maar ook in Arnhem en Nijmegen- van mensen die er vrolijk op los shopten. Een rondgang.

Terwijl theaters, dierentuinen en bibliotheken sinds woensdag gesloten zijn om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en samenkomsten van meer dan twee personen uit verschillende huishoudens niet zijn toegestaan, lijkt Ruttes boodschap en ook die van Hubert Bruls om niet nodeloos naar winkels te gaan aan dovemansoren gericht.

Uitdeelkapjes en personentellers bij de deur

Althans, op bepaalde plekken. De parkeerplaats van de Intratuin en een aantal andere winkels langs de A12 is zaterdagmiddag bommetjevol. Auto's wachten om een plek te vinden. Echt filelopen in de winkel zelf is het aan het begin van de middag niet, maar door de Intratuin trekt een continue stroom van stellen en hele families met kinderen die vooral voor één ding komen: de befaamde kerstshow.

Het personeel probeert met man en macht de bezoekersstroom in toom te houden: karretjes worden schoongemaakt, bij de Ikea mondkapjes uitgedeeld en bij de meeste deuren van de groothandels staan medewerkers met een tellertje in de hand. ,,Als het te druk wordt laten we mensen echt wachten.” Maar in de winkels zelf is het toch soms lastig afstand houden. Helemaal rond attracties als het complete kerstdorp dat midden in de Intratuin is verrezen.

‘Niet verboden om erop uit te gaan’

Rutte zei nog zo: ga alleen naar de winkel als je echt noodzakelijke boodschappen moet doen. Een blik werpend op de winkelkarren die naar buiten komen, lijken er toch ook behoorlijk wat funshoppers rondlopen. Zoals Ans Dirksen en haar dochter Fleur uit Arnhem en Utrecht, die net naar buiten komen. Hun oogst: een paar kersthuisjes, een pak servetten en lampjes. ,,Echt noodzakelijk? Uh, nee, dat is dit natuurlijk niet”, zeggen moeder en dochter gelijk, terwijl ze hun mondkapje afdoen en het karretje aan een volgende klant overhandigen. ,,Wij houden ons aan alle regels. Mondkapjes, afstand houden.”

Of we nu bij Albert Heijn met een kar lopen of hier, ik zie het verschil niet. Het gaat ook al zo slecht met veel winkels. Rutte heeft niet opgeroepen om alleen maar binnen te blijven.” Fleur vond het wel steeds drukker worden bij de kerstshow. ,,Daar zijn we weg gegaan. Maar ik voelde me nergens onveilig. Het was echt niet te druk. We doen vandaag alleen dit, verder niks. We hadden dit al weken geleden afgesproken. Het is niet verboden om er even op uit te gaan hè.”

