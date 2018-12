Blunder in onteigening voor A15 kost grondeigenaren extra tijd

Door vallend beton in tunnel A12 beknelde man is 27-jarige inwoner van Lobith

21 december DUIVEN - De man die vanochtend ruim een uur bekneld zat in een fietstunnel onder de A12 bij Duiven is een 27-jarige inwoner van Lobith. Dat bevestigt de politie. Volgens de Inspectie SZW was de man met een zogenoemde verreiker ‘bezig met een bruginspectie’.