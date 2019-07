Bouw Hornbach Duiven gaat door tijdens bouwvak: opening gepland in het voorjaar van 2020

Eerste Hornbach in Gelderland

De nieuwe bouwmarkt beschikt over een drive-in waar grote bouwmaterialen direct kunnen worden ingeladen. Het is de eerste vestiging van de keten in Gelderland. Naar verwachting komen er ook Hornbach-projectbouwmarkten in Apeldoorn en Nijmegen.



Het bedrijf verspreidde huis-aan-huis een brochure om personeel te werven voor de nieuw vestiging in Duiven. Veel nieuwe medewerkers worden de komende maanden ingewerkt in andere vestigingen. De Hornbach in Duiven beschikt straks ook over een tuincentrum en een dierenafdeling.