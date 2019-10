Bouwwinkel Hornbach in Duiven is hip bij werkzoekenden

Woonwinkel Loods 5 opent bijna in Duiven

23 oktober DUIVEN - Loods 5 opent op zaterdag 30 november om 10.00 uur de deuren in Duiven. De woonwinkel langs de snelweg A12 telt circa 19.000 vierkante meter en behoort daarmee tot de grootste bedrijven in de gemeente. ,,Iedereen is welkom op 30 november. Het wordt een feestelijke opening. Wat we precies gaan doen, is nu nog niet bekend”, meldt een woordvoerder van Loods 5.