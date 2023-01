Bovenkant van kogelpot uit de middeleeuwen gevonden bij opgraving in Duiven: ‘Eeuwenoud huisafval’

update Verkeersel­len­de in wijde regio, lange files op snelwegen én lokale wegen

WESTERVOORT - Het verkeer in de regio is woensdagmorgen hopeloos vastgelopen. Nadat eerder deze morgen al een file stond van liefst 14 kilometer met een vertraging oplopend tot anderhalf uur op de A12, stonden automobilisten in en om Westervoort later die morgen ook helemaal vast.

11 januari