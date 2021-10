Kale Isa (7) is haar mutsje kwijt en sindsdien ontroostbaar: ‘Het is een mutsje met emotionele waarde’

,,Isa was met opa en oma naar de Intratuin geweest, maar kwamen thuis zonder mutsje. Sindsdien is mijn dochtertje erg verdrietig”, vertelt Lieke Harmsen. Harmsen tweette over het mutsje, in de hoop hem nog terug te krijgen. Waarom ze zoveel moeite doet voor een muts?

Gekregen van oma

,,Het mutsje was bijzonder om twee redenen; ten eerste was 'ie gemaakt van bamboe en had hij geen naden en labeltjes. Hij beschermde haar kale koppie zonder dat ze er last van had en vanwege de bamboe werd het ook niet te warm voor Isa. Maar de tweede, misschien nog wel belangrijkere reden, is dat ze het mutsje cadeau heeft gekregen van mijn recent overleden oma”, vertelt Harmsen.