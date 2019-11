Brabantse liberaal Jacques Niederer waarnemend burgemeester Duiven

Niederer is vrijdag benoemd als waarnemer door de Gelderse commissaris van de Koning John Berends. Hij was de afgelopen 8 jaar burgemeester van de Brabantse gemeente Rosendaal. Met Niederer krijgt Duiven een waarnemend burgemeester met veel ervaring in het openbaar bestuur, want de Brabander was ook 6 jaar burgemeester van de gemeente Weert, 3 jaar wethouder in Breda en zat 4 jaar in de Tweede Kamer voor de VVD. Daarvoor zat hij jaren in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.



Niederer blijft naar planning tot begin maart waarnemend burgemeester in Duiven. Dan moet de definitieve nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. De procedure voor deze functie loopt inmiddels volop en naar verwachting draagt de gemeenteraad in december de favoriete kandidaat voor. Die kan dan maart volgend jaar beginnen als nieuwe burgemeester.