Brand in hal van afvalwerker in Duiven onder controle

Video Wanneer wordt dat droomhuis nou gebouwd? ‘We zouden dolblij moeten zijn, maar zitten alleen maar in spanning’

29 april ARNHEM - Het is hun droomhuis, op een fantastische plek in de stad. Maar inmiddels zitten tientallen kopers van een woning in het nog te realiseren Gashouderskwartier in Arnhem zwaar in de stress. Want wanneer kan dat huis nou eigenlijk gebouwd gaan worden?