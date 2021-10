Brand in Loo legt het ‘kindje’ van Toon in de as: ‘Mijn eerste echte investering’

Van Sadelhoff woont in het huis naast de loods, die op het erf van zijn neef staat. ,,Ik was niet thuis toen de brand uitbrak”, zegt Van Sadelhoff, terwijl de brandweer achter hem bezig is met het laatste bluswerk. ,,Ik moest iets ophalen in Zevenaar en toen ik onderweg was, stuurde mijn zoon een foto. ‘Is dit onze loods?’, vroeg hij. Ik ben meteen teruggereden.”



Maar de loods was al niet meer te redden, bleek direct toen hij terugkwam en zijn neef sprak. Die hoorde een knal terwijl hij aan het werk was. ,,Toen ik de deur open deed, was alles al zwart van de rook”, zegt de neef. Onthutst kijkt hij hoe de brandweer vanaf een hoogwerker de laatste vlammen blust.