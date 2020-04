Brandweer blust natuurbrand op lastig bereikbare locatie in Loo

Uiteindelijk kon de brandweer het vuur doven en werd verdere uitbreiding voorkomen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.

Aangestoken

De kans bestaat dat het vuur is aangestoken. Volgens getuigen zou op de plek van de brand een man hebben rondgelopen net voordat het vuur begon. Die persoon zou even later in een auto zijn weggereden. De politie heeft getuigen gesproken en kijkt in de omgeving uit naar de verdachte.