Burgemeester sluit drugspand in Duiven voor twee maanden

Een burgemeester mag een pand sluiten waar drugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt. Dit zodat klanten en dealers geen gebruik meer kunnen maken van het pand voor drugshandel. Wie de overtreding in de woning heeft begaan - eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij niet van belang.

‘Drugshandel leidt tot overlast’

Meer drugspanden

In de laatste jaren zijn er meerdere drugspanden in Duiven gesloten. De bewoners van een huis aan het Elthingerhof in Duiven konden vanaf juli 2018 drie maanden niet naar binnen vanwege de vondst van harddrugs. Niet veel later werd een woning aan de Putterstraat in Duiven vier weken lang gesloten, omdat de politie er 96 hennepplanten had aangetroffen.