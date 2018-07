Cel voor Duivenaren na stelen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst

Op de dag dat de 55-jarige man aan zijn kompaan vertelde dat ‘het’ was gelukt, informeerde de 58-jarige bij de bank hoe hij de betalingslimiet van zijn rekening kon verhogen. Nog voor het bedrag van de Belastingdienst op de rekening van een tweede bedrijf van de man werd gestort, is de limiet verhoogd van 50.000 euro naar een half miljoen.

Nadat het bedrag op de rekening van het tweede bedrijf was gestort, werd het binnen enkele uren weggesluisd. De mannen maakten 110.000 euro over naar een derde bedrijf van de 58-jarige man. Via 41 boekingen stortten ze vervolgens bijna 19,4 miljoen euro over naar twee rekeningen in Turkije, op naam van de zwager van de 58-jarige man.