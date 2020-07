Celstraffen tot twee jaar na miljoenendiefstal laptops Duiven

Een 35-jarige Eindhovenaar was bij de uitspraak aanwezig. Hij moet twee jaar ‘zitten’ en kondigde na dat vonnis gelijk aan dat hij in hoger beroep gaat. ,,Ik was daar helemaal niet bij. Het gaat over een getinte man. Ben ik getint? Dit klopt gewoon niet”, zei hij.



De rechtbank gebruikte camerabeelden voor het bewijs. Ook wijst de rechtbank op briefjes, die bij de Eindhovenaar in de auto werden gevonden. Met daarop onder meer de naam van het transportbedrijf in kwestie. Op 13 maart ramden de dieven met een vrachtwagen een hek en vervolgens werden uit een aantal opleggers de laptops gestolen. De laptops met een waarde van ongeveer 1,2 miljoen werden, op twee na, nooit teruggevonden.



Een 23-jarige man uit Eersel kreeg voor zijn aandeel een gevangenisstraf van anderhalf jaar en een 45-jarige Eindhovenaar moet 20 maanden de cel in.



In deze zaak waren zes verdachten in beeld. Tegen twee van hen heeft het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs en één verdachte is onvindbaar.