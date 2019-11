Chinese bedrijven met illegalen krijgen voorlopig geen hulp bij uitbreiding in Gelderland

De maatschappij werd een maand geleden in verlegenheid gebracht door het nieuws dat Ananda en Phylion Battery zich schuldig zouden maken aan de uitbuiting Chinese illegalen. De firma’s streken jaren geleden met hulp van Oost NL neer in Gelderland.



Van subsidie was geen sprake, blijkt nu uit antwoorden op Statenvragen van de partijen PvdA en 50PLUS. De steun bestond vooral uit het organiseren van bezoeken in de regio, het vinden van een geschikte locatie en advies over hun inschrijving.



Tijdens een handelsmissie in China in september sprak Oost NL nog met producenten van onderdelen voor e-bikes over uitbreiding in Gelderland. Dat gebeurde vlak voordat ze als verdacht werden aangemerkt. Bij een ontmoeting op het hoofdkantoor Phylion was ook commissaris van de Koning John Berends aanwezig.