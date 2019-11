Chris en Tjerk-Jan verkopen stukjes IJzeren Gordijn voor het goede doel

Die memorabele 9 november 1989 staat bij veel mensen nog glashelder op het netvlies. Tjerk-Jan Luitse (52) weet nog goed waar hij was op dat moment. En Chris van de Ven (59) uit Duiven was niet de enige die overmand door emoties het niet drooghield toen hij de beelden zag op de tv.



De voor hen zo emotionele ge beurtenis is bij hun kinderen en latere generaties niet meer dan een verhaal uit de geschiedenis. ,,En dat mag niet gebeuren", vinden Van de Ven en Luitse. ,,We moeten het verhaal over het ijzeren gordijn blijven vertellen en levend houden. Dat mag nooit vergeten worden."