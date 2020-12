Controles op drukte in Makro, maar non-food mag open blijven: ‘Ga in een zware lockdown niet zomaar op pad’

Vrijwilli­gers ijsbaan hebben tijd over in doorgaans drukste maand van het jaar: ‘Ik denk dat we allemaal in een zwart gat vallen’

8 december DUIVEN - Voor de vrijwilligers van de ijsbaan in Duiven was vrijdag de drukste maand van het jaar begonnen. December staat voor hen doorgaans helemaal in het teken van schaatsen. Maar dit jaar is alles anders. Door corona is ook het jaarlijkse ijsfestijn afgelast en gaat voor de schaatsliefhebbers 2020 als een nachtkaars uit.