Cornielje: ‘Doortrekking van A15 komt er wel’

Daarna mag dat alleen nog maar volgens nieuwe afspraken die zijn vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties. De grond die de gemeenten Duiven, Montferland en Westervoort daar nu voor hebben gereserveerd, valt daar niet onder. Als die niet voor 2021 is verkocht, moeten zij die afschrijven als bedrijfsgrond.

Uitstoot

,,Net als u ben ik van mening dat die A15 moet worden aangelegd en de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens moet worden verbreed. Daar wachten we al veel te lang op”, zei Cornielje die daarmee ook reageerde op berichten in deze krant dat de doortrekking van de A15 op de tocht staat. Reden daarvoor is de kritiek die het Europese Hof van Justitie heeft op het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens het Hof doet Nederland te weinig om de uitstoot van stikstof te beperken. Twee tegenstanders van de doortrekking die deze zaak bij het Hof hebben aangespannen, denken dat het plan voor de A15 nu van de baan is.