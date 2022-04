Danny bezorgt je pakketje én kijkt of het wel goed met je gaat: ‘Een man van 88 barstte in tranen uit’

Grätz is al ruim acht jaar pakketbezorger en kent de inwoners van ‘zijn’ wijk in Westervoort op zijn duimpje. Grätz is dan ook één van de eersten die ziet dat iemand op een van zijn adressen eenzaam is. Mede daarom meldde hij zich aan om mee te doen in het project Signaalpunt tegen eenzaamheid, een landelijk idee om lokale ondernemers, organisaties en verenigingen in te schakelen om eenzame mensen op te sporen en hulp te bieden.



Doordat zijn werkgever PostNL nu samenwerkt met welzijnsorganisatie Mikazo in Duiven en Westervoort, kan hij aan de bel trekken als hij zoiets merkt. Vervolgens neemt iemand binnen drie dagen contact op met de bewoner.



Soms is één gesprek dan voldoende, maar er kan ook naar andere hulp worden doorverwezen. Zoals een huisarts, jongerencoach of maatschappelijk werk.