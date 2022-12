Dat zij met het minimuminkomen uiteindelijk netto meer geld overhoudt dan haar buurman, is absurd

Eindelijk hoop op snelle bouw van de Duivense Remigius­school; voorberei­din­gen lopen al sinds 2017

DUIVEN - Na een aanloop van jaren bestaat er eindelijk hoop dat de bouw van de nieuwe Remigiusschool in Duiven kan beginnen. Gaat de spade in 2023 de grond in, zoals de planning is, dan kunnen de kinderen in augustus 2024 hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.

19 december