De hondenbelasting afschaffen? Dat blijft in Duiven nog even de vraag

,,Baasjes denken dat met de hondenbelasting losloopveldjes en andere zaken voor honden worden gefinancierd", zei PvdA-leider Jasper Walraven tijdens de raadsvergadering.



,,Maar dat is helemaal niet waar. De opbrengst gaat gewoon in de portemonnee van de gemeente. Dat is niet eerlijk. Daarom moeten we, net als veel andere gemeenten, af van de hondenbelasting.”



VVD-leider Geert Schrijner gaf de cijfers erbij. ,,Duiven haalt jaarlijks 167.000 euro hondenbelasting op. Terwijl je de jaarlijkse uitgaven voor honden kunt becijferen op ongeveer 38.000 euro. Dat zijn de jaarlasten voor de uitloopterreinen die we hebben aangelegd plus de kosten voor het leegmaken van de bakken en ander onderhoud. Inkomsten en uitgaven zijn niet in verhouding en staan volledig los van elkaar.”