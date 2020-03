De Liemers wil vlees op het bord: vega-experiment ’t Raedthuys slaat niet aan

Zitvolley­bal­ster Renske (26) wil naar de Paralympi­sche Spelen, maar een tekort aan speelsters gooit roet in het eten

11 maart DUIVEN - Zitvolleybalster Renske den Haan (26) uit Duiven wil niks liever dan in 2024 meedoen aan de Paralympische Spelen in Parijs. Maar door een tekort aan speelsters in het Nederlands dames zitvolleybalteam lijkt dat (nog) niet te lukken.