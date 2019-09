De raad heeft gestemd: komst windmolens bij Lathum is een feit

Jack's Casino opent speelhal in Duiven

13 september DUIVEN - Jack’s Casino opent vandaag een vestiging in het Van der Valk hotel langs de A12 in Duiven. In de speelhal zijn bijna tweehonderd speelplekken gecreëerd, waar bezoekers van ‘s ochtends tot in de nacht kunnen spelen. De entree, hapjes en drankjes zijn gratis.