De snelwegsoap die de gemoederen bezig blijft houden

,,Als je in Nederland in stilte wilt wonen, moet je midden op het Markermeer gaan zitten”, valt Ton Odijk met de deur in huis. De 56-jarige Duivenaar vindt de doortrekking van de A15 ‘simpelweg onvermijdelijk’. ,,Of willen de bezwaarmakers hun auto inleveren? Die zijn zelf ook verantwoordelijk voor het fileleed. Je draagt er aan bij, want ook je supermarkt moet bevoorraad worden. Nederland groeit, de bevolking groeit, de automobiliteit groeit en daarmee ook het wegennet.”



Odijk weet dat hij last gaat krijgen van het extra asfalt, maar neemt dat op de koop toe. ,,Hij komt hier straks vlak langs, maar ik snap volledig dat het moet gebeuren. De A12 horen we hier ook, maar we willen allemaal een auto voor de deur, sommigen liefst twee. Daar hoort bij dat er snelwegen moeten liggen.”