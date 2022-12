De Stek opent 'warme kamer’: ‘Thuis is het koud en zit ik alleen’

DUIVEN- Een kopje soep, een luisterend oor en vooral veel warmte. Dat kan je verwachten als je De Stek binnenloopt in Duiven. Het gebouw van KerkvoorNu heeft zijn deuren altijd al voor iedereen open staan maar is sinds kort door het Leger Des Heils aangewezen als 'Warme Kamer'.

Van Kleef geeft aan dat er eigenlijk niet veel veranderd is sinds ze de naam ‘Warme Kamer’ hebben. ,,Al heel wat jaren staat de deur van onze kerk door de weeks open. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een praatje kunnen maken of kunnen studeren.”

Quote We doen het niet om te evangelise­ren Ineke van Kleef, De Stek

,,We doen het dan ook niet om te evangeliseren,” vertellen Monique Koetsier, Janneke en Ineke van Kleef en Lucy Koppelaar. De vier vrouwen zijn allemaal aangesloten bij de kerk en zetten zich graag in voor de maatschappij, daarbij is het niet het doel om mensen in contact te brengen met het geloof. Wel vertellen ze er graag over als mensen interesse tonen.

Niet alleen een warme kamer

Elke dag is er een gastvrouw aanwezig om mensen welkom te heten. De thee en koffie staan altijd klaar. Daarnaast hebben we verschillende initiatieven die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo is er een gratis kledingbank, een mama café, de soup break en kan je op sommige avonden aanschuiven voor een lekkere maaltijd: de meet and eat. De prijzen zijn laag om het zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Voor Hedwig Coppieters en haar collega is de kom soep op dinsdag vaste prik. ,,We zijn casemanagers voor mensen met dementie. Daarnaast houden we om de week een lotgenoten bijeenkomst, hier in de Stek. Al meer dan een jaar eten we haast om de week een lekkere kom warme soep voorafgaand aan de bijeenkomst,” zegt Coppieters.

Goedkoper dan thuis stoken

Ze bemoedigen de mensen uit de lotgenotengroep om ook eens binnen te wandelen. ,,Er is een fijne rustige sfeer en je hoeft even niets. Als je wil kan je een praatje maken maar dat is zeker geen verplichting.” Als je het Coppieters vraagt is de warme kamer een goed initiatief. ,,Het principe bestond al maar zo bereiken ze hopelijk meer mensen. Er zijn veel mensen voor wie het lastig is de eindjes aan elkaar te knopen. Hier in de warmte zitten en wat eten biedt gezelligheid en kost minder dan thuis stoken.”

Toch kan Coppieters zich voorstellen dat het een grote stap is om hierheen te gaan. ,,Het is en blijft natuurlijk een kerkgebouw, mensen hebben daar snel een beeld bij. Dat kan het lastiger maken hier binnen te stappen. Helemaal als je niks met geloof hebt.”

Quote Thuis is het koud en zit ik alleen. Hier is het warm en heb ik steun van lieve mensen



Monique Koetsier, De Stek

De steun en warmte die hier gevonden kan worden, ondervindt Koetsier aan den lijve. ,,Zelf kerk ik hier al een ruime tijd. Maar de laatste tijd ben ik hier minder.” Ze vertelt openhartig over haar moeder die op dat moment op sterven ligt maar inmiddels is overleden. ,,Het is heel zwaar maar ook heel mooi om dit met haar samen te mogen doen. Maar daarom ben ik minder in de kerk.”

,,Ik kom net van het ziekenhuis af en besloot op het laatste moment toch hierheen te gaan in plaats van naar huis. Daar is het koud en zou ik alleen zitten. Hier is het warm en ervaar ik steun van lieve mensen om me heen,” zegt ze doelend op de drie vrouwen aan tafel die een arm om haar schouder slaan.

