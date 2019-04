Demonstratie in Duiven om aandacht voor klimaatverandering te vragen

Update Bijna 4000 hennepplan­ten in verhuurde deel van pand familiebe­drijf: ‘We hadden núl argwaan’

19 april DUIVEN - Op industrieterrein de Marketing in Duiven is donderdag een hennepplantage met ongeveer 3900 planten opgerold. De kwekerij zat in een verhuurd deel van een pand van een familiebedrijf in Duiven. De familie baalt enorm: ,,We hebben er niets mee te maken.”