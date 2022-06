Deze Duivense autosloperij werd totaal verwoest door brand is nu een voorbeeld voor de branche

De pers is zo groot dat een auto er in zijn geheel in kan. Als dan het gewicht zijn verpletterende werk heeft gedaan, blijft van het wrak niet meer over dan een platte schijf van dertig centimeter dik. ,,Waar we vroeger drie keer met wrakken naar de opkoper moesten rijden, hoeft dat nu nog maar twee keer”, zegt Richie Berendsen. ,,Dat is beter voor ons én voor het milieu.”



Richie Berendsen (24) is samen met zijn vader Louis (57) de eigenaar van autosloperij De Moestuin in Duiven. Op 31 juli 2020 brandde hun bedrijf tot de grond toe af. De bedrijfswoning, een loods, een kraanwagen en circa 1.500 autowrakken werden verwoest.



Het vliegtuigje op een paal, dat als hun beeldmerk geldt, bleef gespaard, net als een tweede loods. De brand ontstond doordat een klant ’s morgens in alle vroegte met een snijbrander een katalysator uit een wrak gesloopt had, en niet had gezien dat een vonk naar een ander wrak was overgeslagen.