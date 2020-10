Deze Groessenaar is de Beste Klusser van Nederland: ‘Ervaring als sloper was voordeel’

De wedstrijd is een initiatief van Hornbach. Deelnemers moesten in eerste instantie foto's insturen van hun eigen, ultieme bouwproject. Engelage transformeerde zijn tuin tot dierenparadijs, compleet met volière, klimbomen voor katten en een vijver voor zijn vissen.



De Groessenaar plaatste zich voor de finale na een proef, waarbij hij als een van de snelste een dakpanplaat op een dakbeschot wist te monteren.



‘Dat was wel even zweten’

Volgens Engelage was de finale een groot spektakel. ,,De opdrachten waren pittig. In de eerste ronde moesten we tegelen, daarna kregen we een drilboor in onze handen en moesten zo snel mogelijk een hamer uit een betonblok van 1.100 kilo zien te krijgen.



Dat was wel even zweten, maar het was in mijn voordeel dat ik ervaring als sloper heb. Vervolgens kregen we de uitdaging een buitenkeuken in elkaar te zetten, compleet met spoelbak en barbecue.’’ Tijdens die opdracht brak de Groessenaar zijn zaag.