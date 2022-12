Deze organisatie uit Duiven harkt miljoenen aan subsidies binnen om wereld te verbeteren: ‘Think global, act local’

Voormalige drugswo­ning in Duiven tijdelijk op slot in opdracht van burgemees­ter

DUIVEN - Burgemeester Huub Hieltjes heeft een voormalige drugswoning aan De Lariks voor gesloten verklaard tot en met 17 december. Tijdens een inval in september trof de politie in het pand een handelshoeveelheid hard- en softdrugs aan. De woning is daarom voorlopig gesloten.

17 november