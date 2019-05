Dieven stelen bijna tweeduizend laptops uit vrachtwagens in Duiven

videoDUIVEN - Een groep dieven heeft in de nacht van 30 op 31 maart bijna 2.000 laptops gestolen uit geparkeerde vrachtwagens aan de Impact in Duiven. De totale winkelwaarde van de buit bedroeg zo'n 1,2 miljoen euro, zo was dinsdagavond te zien in het programma Opsporing Verzocht.

De mannen braken in bij een trailerbedrijf op het industrieterrein, langs de A12 vlakbij Arnhem. In de uitzending van het programma Opsporing Verzocht was via camerabeelden (hierboven te zien) te zien hoe de daders daar toesloegen bij de geparkeerde vrachtwagens.

Hekwerk vernield

De mannen vernielden eerst een stuk hekwerk om op het terrein te komen. In anderhalf uur braken ze diverse trailers open in legden ze de lading daarvan klaar. Een handlanger van de mannen haalde een deel van de buit zondagochtend vroeg met een vrachtwagen op. Een ander deel van de buit legden de mannen in een oplegger van het bedrijf.

Later die zondag koppelden de dieven de oplegger van het bedrijf aan een trekker. Daarmee gingen ze er vandoor via de A12 in de richting van Utrecht. De politie trof de meegenomen aanhanger enkele dagen later leeg aan in Weert. Volgens de politie lijkt het erop dat de daders hebben geprobeerd delen van de buit in Duitsland te verkopen.

Vijftien monitors gestolen

Behalve laptops zijn er ook vijftien 27-inch desktopmonitors meegenomen. Er is vooralsnog niemand opgepakt voor de inbraak. De politie is op zoek naar de zes verdachten. Mensen die iets weten over de zaak, wordt opgeroepen zich te melden bij de politie.