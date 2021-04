Dieven vooral actief in Hornbach: ‘Als de beveiliging goed op orde is, valt winkeldiefstal eerder op’

Milan voerde campagne voor glasvezel, maar wordt nu moedeloos van de soap: waar blijft dat snelle internet?

30 maart PANNERDEN - Vier jaar probeert Milan ten Westeneind uit Pannerden nu om het voor elkaar te krijgen: een goede internetverbinding. Voor zijn eigen huisadres én voor zijn buren in het Pannerdense buitengebied. Bestanden uploaden, videobellen of tegelijk met zijn zussen een online les volgen: het gaat moeilijk of helemaal niet.