Dikke pech: Arriva laat treinreizigers uit Duiven en Zevenaar staan

INTERACTIEVE KAART Huizen in de Liemers steeds duurder: ‘Mensen maken zich niet meer druk om 20 duizend euro meer’

14 februari DUIVEN/ WESTERVOORT - De gemiddelde verkoopprijs van een koophuis in de Liemers is in 2019 met bijna 8 procent gestegen naar ruim 2,5 ton. In 2018 lag de gemiddelde verkoopprijs nog op een iets meer dan 240.000 euro.