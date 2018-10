Dit zijn de eerste winnaars van de 'seksueel misbruik awards'

Duiven maakt het nieuwe centrum af maar zonder ruimte voor winkels

10 oktober DUIVEN- Het lege grasveld tussen het Remigiusplein en de achterkant van het overdekte winkelcentrum De Passage in Duiven wordt bebouwd. Maar niet zoals bedoeld was met winkels. Het gemeentebestuur kiest voor appartementen, want daar is nu behoefte aan. Niet aan winkelruimte, want inmiddels staat bijna een op de vier winkels leeg.