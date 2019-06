Dominique zegt hoe je je tuin runt en heeft al 17.000 fans: ‘Hard werken, maar vooral genieten’

Vlak voordat de ergste hitte begon, was Dominique Verheul (43) uit Duiven nog extra druk in haar volkstuintje aan de Ooyselandweg in Zevenaar. ,,Ik wilde nog zoveel mogelijk onkruid weghalen. Nu is het een kwestie van goed nathouden.”



Ze maakt zich niet zo druk over de extreem hoge temperatuur in de komende tijd. In tegenstelling tot veel mensen denken, is er dan niet zo heel veel werk te verrichten in de moestuin.



,,Door de warmte schieten planten in de stress en groeien niet meer. Je moet dan vooral zorgen dat ze genoeg water krijgen. Dan komt het vanzelf weer goed. Dat is het wonderlijke van de natuur."