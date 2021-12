Door trekkerdiefstal dreigt hogere verzekeringspremie én verplicht beveiligen peperdure landbouwmachines

Over de sloot en door de weilanden: zo verdwijnt in een nachtje een vermogen aan Veluwse landbouwma­chi­nes

Een grote trekker uit Vaassen en een verreiker met kuilhapper uit Oene, slechts een paar straten verderop. Deze landbouwmachines zijn in dezelfde nacht, van vrijdag op zaterdag, meegenomen zonder dat iemand het heeft opgemerkt. Terwijl de hoop dat de apparatuur nog wordt teruggevonden al is vervlogen, balen de slachtoffers flink: ,,Financieel is het een driedubbele strop.’’

6 december