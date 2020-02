Doorrijden trein op stations Duiven en Westervoort onacceptabel: ‘Ook bomvolle trein moet stoppen’

Vijf jassen van 1500 euro per stuk gestolen in winkel Duiven; politie pakt verdachte en vindt één jas terug

20 februari DUIVEN - Dieven hebben afgelopen weekeinde in Duiven voor 7500 euro aan jassen gestolen in een winkel in Duiven. Ze namen vijf jassen mee van 1500 euro per stuk. De politie vond één kledingstuk terug en hield één verdachte aan.