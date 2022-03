Douwe Bob weigert boekpresentatie radicaal-rechtse Duivenaar in zijn horecazaak

ARNHEM/ DUIVEN - Schrijver en politiek filosoof Sid Lukkassen is niet langer welkom om zijn nieuwste boek te presenteren in de horecazaak van Douwe Bob. Dat laat de zanger weten via Twitter.

De Duivense Lukassen, die voor Forum voor Democratie meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem, staat bekend om zijn radicaal-rechtse standpunten. Hij zou maandag 14 maart zijn nieuwe boek Wees Afgrondelijk!, officieel lanceren in Wijnbar Stevig Amsterdam. Daar steekt Douwe Bob echter een stokje voor, nu hij zich heeft verdiept in de denkbeelden van de auteur.



Opmerkelijk, want op de website van het restaurant staat juist: ,,Stevig Amsterdam is een restaurant en een wijnbar waar iedereen zich thuis voelt.” Volgens mede-eigenaar Douwe Bob zitten daar wel grenzen aan.



‘Ik wil graag een gezond horecabedrijf runnen waar iedereen zich welkom zou moeten voelen, maar had me echter niet verdiept in het werk van Mr. Lukassen. Nu ik dat wel heb gedaan, zal de boekpresentatie niet plaatsvinden in mijn tent. Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf. Excuses’, meldt de zanger op Twitter.

Volledig scherm Sid Lukkassen in 2017. © De Gelderlander

Controversieel raadslid in Duiven

Lukkassen was eerder raadslid voor de VVD in Duiven. Ook in die periode trok hij al de aandacht. In rechtse kringen deed hij dat onder meer met zijn boek Avondland en identiteit, daterend uit 2015. In een uitzending van Buitenhof beweerde hij stellig dat de linkse beweging eropuit is de westerse beschaving te vernietigen.



,,Sid is erg belezen en citeert soms mensen die ik niet ken. Hij denkt sneller dan hij praat", zei VVD-fractievoorzitter Geert-Jan Schrijner in 2017 over zijn collega-raadslid.

Al eerder geweigerd in Arnhem

Het is niet de eerste keer dat Lukkassen een boekpresentatie door zijn neus geboord krijgt. In 2017 trok cultureel centrum Brigant in Arnhem de stekker uit de presentatie van ‘Levenslust en Doodsdrift’. Ook hier gebeurde dat nadat de eigenaar zich verdiept had in het extreemrechtse gedachtegoed van de schrijver.

In Arnhem staat Lukkassen op de tweede plaats op de kieslijst. Gisteren Twitterde voorman Thierry Baudet nog enthousiast over zijn boek.