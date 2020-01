Drie doden bij woningbrand in Duiven, brand is onder controle

Even na 08.00 uur werd groot alarm geslagen bij het huis, nadat een voorbijganger de brand had opgemerkt. Buren hebben nog geprobeerd de bewoners te wekken. Omstanders melden dat de brandweer rond 08.30 uur iemand uit de woning heeft gehaald en dat nog werd gezocht naar andere personen die mogelijk in de woning aanwezig waren.

De brandweer is massaal uitgerukt met vier bluswagens en een hoogwerker. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Buurtbewoners wordt geadviseerd binnen te blijven. Ook een traumahelikopter is uitgerukt. Over de oorzaak van de brand in de vrijstaande woning in het buitengebied van Duiven is niets bekend.