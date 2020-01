Drie doden bij woningbrand in Duiven, dichte rolluiken moesten worden opengeknipt

LIVEBLOGDUIVEN - Bij een brand in een woning aan de Roodwilligenstraat in Duiven zijn vrijdagmorgen drie personen overleden. Burgemeester Jacques Niederer van Duiven en de politie geven om 13.00 uur een persconferentie op het gemeentehuis.

Even na 08.00 uur werd groot alarm geslagen bij het huis, nadat een voorbijganger de brand had opgemerkt. Buren hebben nog geprobeerd de bewoners te wekken. Omstanders melden dat de brandweer rond 08.30 uur iemand uit de woning heeft gehaald en dat nog werd gezocht naar andere personen die mogelijk in de woning aanwezig waren. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

De politie meldde binnen een half uur het overlijden van de twee slachtoffers. Om 10.00 uur is een derde dodelijk slachtoffer gevonden. Volgens een buurman zou er een echtpaar in het getroffen pand wonen. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers, dus ook niet of het gaat om de bewoners.

Over de oorzaak van de brand in de vrijstaande woning in het buitengebied van Duiven is niets bekend. De brandweer meldt dat de dichte rolluiken voor de ramen op de bovenverdieping eerst opengeknipt moesten worden voor er met blussen begonnen kon worden. De politie komt waarschijnlijk vanmiddag met meer informatie over de fatale brand.

De brandweer rukte vanochtend massaal uit met vier bluswagens en een hoogwerker. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Buurtbewoners wordt geadviseerd binnen te blijven. De weinige omstanders worden op grote afstand gehouden.

Volledig scherm Woningbrand in Duiven © Jordi Deckerf/Eastview media

Volledig scherm Hulpdiensten bij de brand in een woning aan de Roodwilligenstraat in Duiven. © Jordi Deckert Eastview media