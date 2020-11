Drie nieuwe woonwinkels op bedrijventerrein in Duiven

Boodschap­pen­uur is voor kwetsbaren veel te vroeg: ‘Lichaam heeft meer tijd nodig om op gang te komen’

27 oktober LOO - Deverra Jansen (46) uit Loo is chronisch ziek en wil haar boodschappen doen tijdens het speciale boodschappenuurtje voor ouderen en kwetsbaren. Maar als Jansen om 7.00 uur in de supermarkt wil zijn, dan moet ze al om 5.00 uur opstaan. ,,Hoe verzin je het? Hier is echt niet goed over nagedacht.”