Dronken bestuurder wordt tijdens rijverbod opnieuw gepakt en verzet zich bij arrestatie

De zelfstandi­ge basisscho­len verdwijnen uit de Liemers

10 januari DUIVEN/ZEVENAAR - Eenpitters, zelfstandige basisscholen, verdwijnen in de Liemers. Montessori De Groene Ring in Duiven fuseert met SCO R’IJssel en de Franciscusschool in Babberich gaat op in LiemersNovum. ,,Het is ook niet meer te doen in je eentje’’, zegt Toon Geluk, bestuurder van LiemersNovum.